2020/09/10 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحكومة العراقية: متفائلون جداً بإنهاء الخلافات مع الإقليم بـ 3 ملفات عالقة.. لقاء مهم صباح الغد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحكومة العراقية: متفائلون جداً بإنهاء الخلافات مع الإقليم بـ 3 ملفات عالقة.. لقاء مهم صباح الغد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحكومة العراقية: متفائلون جداً بإنهاء الخلافات مع الإقليم بـ 3 ملفات عالقة.. لقاء مهم صباح الغد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).