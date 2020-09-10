الكاظمي : زيارتنا الى اقليم كردستان تأتي في اطار بذل الجهود للتكامل ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم في جميع المجالات

2020/09/10 | 18:25 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان زيارته الى اقليم كردستان، تأتي في اطار بذل الجهود للتكامل ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم في جميع المجالات، ومنها تفعيل العمل في المنافذ الحدودية .وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه :" ان, الكاظمي تفقد اليوم الخميس، منفذ إبراهيم الخليل في قضاء زاخو بمحافظة دهوك، والتقى بعدد من المسؤولين فيه، واطلع على سير العمل والاجراءات الكمركية والضريبية وآلياتها المتّبعة في المنفذ الحدودي المهم ".واكد الكاظمي ان زيارته الى اقليم كردستان، تأتي في اطار بذل الجهود للتكامل ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم في جميع المجالات، ومنها تفعيل العمل في المنافذ الحدودية.واوضح انه :" لمس اجواء ايجابية في اربيل ، وهذه ستصب في خدمة البلد وشعبه".وشدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تطوير منفذ ابراهيم الخليل، مؤكدا قيام الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بعقد اجتماعات قريبا جدا، من أجل تنسيق العمل والوصول الى حالة التكامل التي ستنعكس إيجابيا على المواطنين في عموم العراق ".



وأشار الى أن من أولويات عمل هذه الحكومة تسهيل حركة التجارة، وإزالة جميع العقبات التي تقف حائلا أمام تطوير عملية التبادل التجاري، والتي من شأنها أن تسهم في عملية النهوض بالاقتصاد العراقي وتنويع إيراداته"./انتهى2

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