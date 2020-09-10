تسجيل 80 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

2020/09/10 | 18:25 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/اعلن وزير الصحة الاردني الدكتور سعد جابر، عن تسجيل 80 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم بالاردن منها 79حالة محلية، مقابل 62 حالة شفاء.واشار الدكتور جابر في تصريح صحفي الى تسجيل حالة وفاة جديدة بالمملكة لمواطنة في الثلاثين من العمر، موضحا :" ان العدد الاجمالي للاصابات في الاردن منذ بدء الجائحة وصل الى2739 اصابة ".واكد :" ان الاجراءات المتبعة من قبل الحكومة اجراءات شديدة، مما ادى الى السيطرة على الحالات وثباتها "، مبينا :" ان الاردن لن يطبق سياسة المناعة المجتمعية اوما يسمى مناعة القطيع ".ودعا الدكتور جابر المواطنين الى الابتعاد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات ،والالتزام بتطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات./انتهى

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