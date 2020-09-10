ايران تصدر بضائع بقيمة 191 مليون دولار عبر

2020/09/10 | 18:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس دائرة الجمارك في مدينة سردشت بمحافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب)، عن تصدير 152 الف طن من السلع، وبما يبلغ 191 مليون دولار خلال العام الحال...

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