كورونا..24 حالة وفاة و591 اصابة جديدة في كوردستان

2020/09/10 | 18:25 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خففت سلطات اقليم كوردستان الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا

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