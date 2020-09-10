كورونا.. 82 وفاة و 4597 اصابة جديدة في العراق

2020/09/10 | 18:25 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اصابات كورونا في العراق عموما خلال الشهرين الاخيرين

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