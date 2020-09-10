موسكو تكشف السبب الرئيسي لحالات الانتحار في روسيا

2020/09/10 | 18:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

اعتبر نائب وزير الصحة الروسي، أليغ سالاغي، أن حوالي نصف حالات الانتحار في روسيا مرتبطة بدرجة أو بأخرى بتعاطي الكحول بإفراط.

وقال سالاغاي في مؤتمر صحفي بمناسبة يوم الرصانة لعموم روسيا: “وفقا للخبراء الروس، فإن ما يصل إلى 50% من حالات الانتحار مرتبطة إلى حد ما باستهلاك الكحول”بكميات كبيرة تفوق حد الاعتدال.

وفي وقت سابق، قال سالاغاي إنه وفقا لأحدث البيانات، يبلغ استهلاك الكحول حاليا في روسيا 9.16 لتر للفرد، وهو أقل بكثير مما كان قبل 10 سنوات مضت.انتهى/ 25س

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