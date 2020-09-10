الصحة توجه بعلاج الرياضيين الدوليين السابقين مجانا

2020/09/10 | 18:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]وجه وزير الصحة حسن التميمي دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بعلاج الرياضيين الدوليين السابقين مجانا في كافة المؤسسات الصحية .

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