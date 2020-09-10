2020/09/10 | 18:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / سرى جياد / العنف مصطلح تردد على مسامعنا كثيرا سواء على مواقع التواصل الاجتماعي اوقنوات التلفزيون اوحديث المجتمع ونشاهد جرائم وأخبار وصور لحالات تتصاعد بين الحرق والقتل والتعذيب.منظمات حقوقية أشارت إلى ارتفاع العنف الأسري إلى مايقارب 5آلاف حالة منذ مطلع هذا العام .ويرى باحثون اجتماعيون إن ازدياد نسبةالعنف تعود لاسباب الحجر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع نسب حالات العنف الأسري منذ مطلع العام الحالي ) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع نسب حالات العنف الأسري منذ مطلع العام الحالي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).