طالبة تواجه رفض دوامها من قبل ادارة مدرستها… الاسباب “تثير ضجة” في البلاد وعائلتها ترد !

2020/09/10 | 18:35 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

رفضت مدرسة بريطانية استقبال طالبة في أول يوم دراسي بعد انطلاق العام الجديد في ظل جائحة كورونا، والسبب لون بشرتها البرونزي وحواجبها التي بدت كأنها “مزيفة”، على حد قول الإدارة.

مدرسه بريطانيه محافظه ترفض استقبال طالبه في اول يوم دراسي بسبب لون بشرتها وحواجبها التي وصفت بال "مزيفه" حسب ادعاء الاداره! #شني_هاي pic.twitter.com/BBM5ASotEw

— Muar 🇮🇶 (@Muar80855265) September 9, 2020

وفي التفاصيل، وفقاً للديلي ميل أن المعلمين في مدرسة “لورد ديربي أكاديمي” الثانوية في هويتون، بإنجلترا، أخبروا الطالبة ميغان ديفيز (16 عاماً) أن مظهرها لم يتوافق مع إرشادات المدرسة المُحافظة، حسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية.

مدرسة بريطانية محافظة ترفض استقبال طالبة في أول يوم دراسي بسبب لون بشرتها وحواجبها التي وصفت بالـ "مزيفة" حسب ادعاء الإدارة ! pic.twitter.com/yCFWzEPJjZ

— حسن المالكي (@hassan_sport96) September 9, 2020

وأغضب الأمر والدة ميغان، القاطنة في ليفربول، وتصر على أن حواجب ابنتها السميكة الداكنة ولون بشرتها السمراء النضرة المتوهجة “طبيعية”، ولم تتعمد ابنتها أن تفتعل أي شيء ليس طبيعياً، لتبدو كما هي عليه الآن.

وأوضحت الوالدة أن العائلة عادت مؤخراً من البرتغال، وأثناء العطلة الصيفية حصلت ابنتها على هذا اللون البرونزي للبشرة.

وأضافت الوالدة أن الخلاف لم يتوقف عند هذا الحد، بل اتهم المعلمون ابنتها بعدم التزامها بقواعد الزي المدسي، على الرغم من بقية زميلات ابنتها يرتدين نفس الأحذية ونفس الزي، ولم تتم إعادتهن للمنزل، كما فعلت المدرسة مع ابنتها.

وتأكيداً لصدق الطالبة ووالدتها، قامت ميغان بمسح حاجبيها بمنديل ورقي، لإثبات خطأ المعلمين الذين شككوا في الطالبة دون وجه حق.

وقالت الوالدة إنها “تشعر بالاشمئزاز والضيق” لأن ابنتها أُرسلت إلى المنزل بهذه الطريقة، بعد غياب 6 أشهر بسبب وباء كورونا.

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