أوباميانج يبلغ آرسنال بقراره حول التجديد

2020/09/10 | 18:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الخميس، أن الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم آرسنال، وافق على تجديد عقده مع الجانرز لمدة ثلاث سنوات.وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن أوباميانج سيتقاضى 250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وسوف يتم الإعلان عن التفاصيل رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.وينتهي عقد أوباميانج مع آرسنال بنهاية الموسم المقبل، وارتبط اسمه بالانتقال إلى أكثر من نادٍ أبرزها برشلونة وتشيلسي.وخاض أوباميانج 110 مباريات مع آرسنال منذ انقاله إليه في يناير/ كانون الثاني 2018، وسجل 71 هدفًا.وأشارت الصحيفة، إلى أن آرسنال قد يعلن عن تحديد عقد أوباميانج قبل مباراة الفريق أمام فولهام يوم السبت، بالجولة الأولى للبريميرليج.ومن المقرر أن يجعل العقد الجديد أوباميانج صاحب ثاني أعلى راتب في الفريق، بعد الألماني مسعود أوزيل الذي يتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني.محمد

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