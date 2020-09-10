تدمير 13 نفقاً ومضافة لداعش في صحراء الانبار

2020/09/10 | 18:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلن قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، عن تدمير 13 نفقا ومضافة لفلول داعش الإرهابي في صحراء الأنبار خلال العمليات العسكرية التي انطلقت اليوم الخميس.وقال مصلح في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن" قوات الحشد الشعبي قامت بعد تقاطع المعلومات الاستخبارية بعملية خاطفة وسريعة لضرب عمق داعش الإرهابي في عمق الصحراء وخصوصا في الاودية التي يستخدمها للتخفي".وأضاف، أن " العملية اسفرت لغاية الان عن تدمير سبع مضافات لداعش، فضلا عن عن ستة انفاق”، مشيرا إلى أن “هذه العملية ستعقبها عمليات أخرى لمطاردة داعش في عمق الصحراء".يذكر ان قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي انطلقت صباح اليوم الخميس بعمليات امنية واسعة لمعالجة عدد من الاهداف الحيوية وفق معلومات استخبارية دقيقة لتحركات العدو .وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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