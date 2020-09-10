المحور الثالث - فالح مهدي

2020/09/10 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فالح_مهدي كتب أيلون بن مير وهو خبير استراتيجي واستاذ جامعي امريكي، عن الاتفاق بين إسرائيل والامارات العربية المتحدة وتحت عنوان ( النشوء الحتمي لتحالف عربي – إسرائيلي ) ومن السطر الأول على النحو التالي « يرسي اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة الأساس لتحالف عربي اسرائيلي مستقبلي كان يتطور بهدوء وراء الكواليس على مدى السنوات العديدة الماضية .



أعتقد أنه خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، سيظهر م ......





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