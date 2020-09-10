2020/09/10 | 18:53 - المصدر: عين العراق

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بغداد..



فك ألغاز جريمة غامضة في بغداد واعتقال الجناة

كشفت قيادة شرطة بغداد، يوم الخميس، ملابسات جريمة قتل غامضة، مؤكدة القبض على الجناة بوقت قياسي.

وقال مدير علاقات واعلام قيادة شرطة بغداد المقدم عزيز ناصر في بيان، إنه "بناء على توجيهات واشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة قائد شرطة بغداد، وبعد ان استخبر فوج قوة حماية الواجب التابع للقيادة بوجود جثة داخل متنزه مسرح الطليعة ضمن حي القاهرة شمالي بغداد، وبعد التحري وجمع المعلومات بخصوص الحادث تم التوصل للجناة منفذي الجريمة".

واضاف "تم القبض عليهم وتم تسليمهم الى مركز شرطة القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم نقلت الجثه إلى الطب العدلي اصوليا".

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