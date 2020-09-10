2020/09/10 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصمت_موجد_الشعلان شعار رفعه المؤمنون السائرون مشيا على الاقدام للعتبات المقدسة، لا تجد بينهم ملحد ولا كافر ولا زنديق ،العاطلون الجائعون العطاشىا الذين يتصببون عرقا من ارتفاع حرارة الصيف لا يجدون شربة ماء نظيفة يشربونها، بالحس الفطري رفع هذا الشعارالفقراء والمحرومون والعاطلون عن العمل في سوح التظاهر،هم وحدهم رفعوا هذا الشعار ليس بأمر رئيس او حزب،مواطنون لم يتنعموا بخيرات الوطن.من هم الحرامية؟ الاحزاب الاس ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بأسم الدين باكونا ( سرقونا ) الحرامية - عصمت موجد الشعلان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بأسم الدين باكونا ( سرقونا ) الحرامية - عصمت موجد الشعلان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).