المحمودية تتصدر .. صحة الكرخ تعلن توزيع الإصابات الجديدة

2020/09/10 | 18:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الخميس، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.



وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (10 أيلول 2020)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، توزعت على النحو التالي":

عدد الإصابات 592 موزعة كالآتي:

أبو غريب —————— 26

ابو دشير —————— 20

الاعلام —————— 2

البياع —————— 9

التاجي —————— 10

التاجيات —————— 1

التراث —————— 5

الحارثية —————— 3

الحرية —————— 37

الخطيب —————— 13

الــدورة -———-—— 40

الدولعي —————— 7

الرحمانية —————— 2

السيدية —————— 13

الشالجية —————— 5

الشرطة الخامسة ——— 2

الشعلة —————— 33

الطارمية —————— 28

الطوبجي —————— 2

العامرية —————— 14

العطـيـفيـة -————— 5

العلاوي —————— 1

الغزاليـة -————— 25

القادسيـة —————- 12

الكاظميـة ————— 24

الكرخ —————- 3

اللطيـفيـة ————— 3

المحمودية ————— 50

المـعالـف ————— 3

المكاسب —————- 3

المنصور —————- 32

المواصلات -————- 4

اليـرموك ——-——— 14

جــكوك —————- 1

حي الجامعة ————- 16

حي الجهاد -———— 23

حي الخضراء -———— 9

حي العامل -————- 27

حي العدل ——-——- 13

حي الفرات ————— 1

سبع البور ————— 9

ســجن الكرخ————— 2

كرادة مريم. ————- 2

ناحية الرشيد ———— 2

جانب الرصافة -——— 14

محافظة ذي قار ——— 2

محافظة الديوانية -—— 4

محافظة ديالى -——— 3

محافطة البصرة ——— 1

محافظة النجف ——— 2

محافظة كربلاء ——— 4

محافظة واسط ———- 1

محافظة بابل ———— 5

الشفاء : 450

الوفيات:2

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