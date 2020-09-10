أول محافظة سجلت فيروس كورونا في العراق تحقق نسبة شفاء تفوق 78%

2020/09/10 | 18:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ النجف..

أعلنت دائرة صحة النجف، الخميس، ان حالات الاصابة بفيروس كورونا التراكمية قاربت ال١٥ الف اصابة، فيما ارتفعت نسبة الشفاء الى ٧٩ بالمئة.

وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي لـ /المعلومة/ إن “الاصابات التراكمية بفيروس كورونا في النجف الاشرف منذ بداية الازمة ولغاية الان بلغت ١٤٦١٥ اصابة منها ١١٥٦٠ حالة اكتسبت الشفاء التام، و ١٨٦ حالة وفاة”.

واضاف الحميداوي ان “٢٨٦٩ مريض يرقد الان في المؤسسات الصحية، من بينهم نسبة كبيرة محجورين منزليا نتيجة اصابتهم البسيطة”.

واشار الى ان “١٤٥١ اصابة بين الكوادر الطبية بمختلف الاختصاصات والعناويين منذ بداية الازمة ولغاية الان”، مؤكدا ان نسبة الشفاء بلغت ٧٩ بالمئة، ونسبة الوفيات ١.٥ بالمئة.



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