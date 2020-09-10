ارتفاع مؤشرات تداول سوق العراق للاوراق المالية لهذا اليوم الخميس

2020/09/10 | 19:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الشركات المدرجة : 105

الشركات المتداولة : 31

بلغ عدد الاسهم المتداولة (5,771,021,683) سهم .

بلغت قيمة الاسهم (6,004,530,650) دينار .

اغلق مؤشر الاسعارISX 60 في جلسة اليوم على (470.50) نقطة مرتفعا بنسبة (0.51%) عن إغلاقه في الجلسة السابقة البالغ (468.09) نقطة.

تداول اسهم (31) شركة من اصل (105) شركة مدرجة في السوق .

يبلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الافصاح المالي (23) شركة .

بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق النظامي (203) مليون سهم بقيمة بلغت (161) مليون دينار من خلال تنفيذ (40) صفقة على أسهم (3) شركات .

بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق النظامي (9) مليون سهم بقيمة بلغت (26) مليون دينار من خلال تنفيذ (12) صفقة على أسهم شركة واحدة.

نفذت شركة العراق للوساطة امر متقابل مقصود على اسهم شركة مصرف جيهان الاسلامي بعدد أسهم (500) مليون سهم وقيمة بلغت (1,145) مليار دينار وصفقة واحدة .

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