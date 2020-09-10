اخبروني اهمية “sexy” بورقة تمديد الاقامة… نور ميثم

2020/09/10 | 19:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتبت نور ميثم القيسي:

يا دائرة الاقامة والجوازات في جمهورية العراق، ممكن تخبروني حول اهمية “sexy” في ورقة تمديد الاقامة في جمهوريتكم!! يعني اريد افتهم تستقبلون بس الحلوين المثيرين لو العكس، واريد اعرف شنو معايير الsexy بالنسبة الكم هل وفق القياسات العالمية لو وفق مقايسسنا كشعب عربي اصيل!!

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