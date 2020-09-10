اعتقال 7 مطلوبين بحملة دهم وتفتيش في قضاءي الفلوجة والرمادي        

2020/09/10 | 19:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أعلن قائد شرطة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار، الخميس، اعتقال 6 من المطلوبين للقوات الامنية بحملة دهم وتفتيش استهدفت مناطق قضاءي الفلوجة والرمادي.

وقال كسار لـ /المعلومة/ إن “قوة امنية من قيادة شرطة الانبار نفذت حملة دهم وتفتيش استهدفت مناطق مختلفة بقضاءي الفلوجة والرمادي ، تمكنت خلالها من اعتقال 7 من المطلوبين الصادرة بحقهم اوامر اعتقال بتهمة الارهاب وجرائم جنائية اخرى “.

وأضاف، أن “ثلاثة من بين المعتقلين متورطين بعملية الاعتداء على معاون طبي منسوب الى دائرة مستشفى الفلوجة التعليمي فضلا عن قيام اثنين من المعتقلين بأخذ الاتاوات من المواطنين”.



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