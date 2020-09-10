السيد عمار الحكيم يدعو الى تطوير البنى التحتية والشروع بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية

2020/09/10 | 19:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دعا رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، الى تطوير البنى التحتية والشروع بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.جاء ذلك خلال استقبال السيد عمار الحكيم في مكتبه ببغداد، الخميس، وزيرة الاعمار والاسكان نازلين محمد.وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" السيد عمار الحكيم استمع خلال اللقاء الى رؤية الوزيرة في تجاوز الروتين الاداري لتحقيق انجاز ملموس للمواطن من خلال افتتاح (١٢) طريقا استراتيجيا خلال الفترة القادمة ضمن خطط الوزارة".وشدد رئيس تحالف عراقيون خلال اللقاء على" ضرورة تجاوز التعقيدات الادارية في استكمال المشاريع المتلكئة، كمشاريع المياه التي يتقدمها مشروع ماء البصرة لملامسته حياة المواطنين".كما دعا الى" تطوير البنى التحتية والشروع بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية كبناء المساكن واطئة الكلفة للقضاء على ازمة السكن وتحديث التصاميم الاساسية للمدن واستحداث اخرى".فيما اكد السيد عمار الحكيم على ان" تحظى مشاريع الطرق والجسور والطرق الحولية بالاولوية للحد من الزخم المروري في مراكز المدن".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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