أمطار ورطوبة.. تعرف على حالة الطقس لللأيام المقبلة

2020/09/10 | 19:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة في العراق.

وقال عطية، في منشور على صفحته بالفيسبوك، إنه “بداية تقلبات الرياح السطحية في مناطق من البصرة وميسان اعتبارا من الجمعة ليلا تتبعها باقي مدن الجنوب ذي قار والسماوة وايضا واسط خلال بداية الاسبوع المقبل مع ارتفاع بسيط بمعدلات الرطوبة في الاجواء وتشكل السحب المتوسطة وبعض السحب الواطئة .”

وأضاف أن ” باقي مدن البلاد تستمر فيها الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة تميل للسكون احيانا خصوصا خلال ساعات الليل”.

ولفت الى “فرص لهطول زخات من الامطار الرعدية نهار يوم السبت في غرب البلاد”، مستبعدا “انخفاض بدرجات الحرارة خلال الايام القليلة المقبلة”.



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