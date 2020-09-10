ليست المرة الأولى.. حقيقة إجراء تامر حسني لعملية تجميل جديدة

2020/09/10 | 19:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ سخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، من أخر ظهور للفنان المصري تامر حسني ، بعدما لاحظ البعض التغير الكبير الذى طرأ على ملامحه وجهه ، وتحول شكله إلى حد كبير.وأرجع البعض أن الفنان المصري ، قد أجري عملية نحت لوجهه ، حيث ظهر خلال الصورة المتداولة له ، بشكل أنحف ، […]

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