لقاح كورونا.. الأمم المتحدة تدق “ناقوس خطر جديد”: على البلدان جمع تكاليفه ومامدفوع حاليا “زهيد” !

2020/09/10 | 19:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى جمع 35 مليار دولار إضافية، منها 15 مليارا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لتمويل برنامج تابع لمنظمة الصحة العالمية يدعم توافر لقاحات للوقاية من كوفيد-19 في أنحاء العالم، وفقا لـ”رويترز”.

وبلغ إجمالي المساهمات في ذلك البرنامج حتى الآن ثلاثة مليارات دولار وهو ما وصفه جوتيريش اليوم في اجتماع عبر الإنترنت بأنه “تمويل أولي زهيد” لما تستهدفه منظمة الصحة العالمية ويشكل أقل من عشرة في المائة مما تحتاجه للبرنامج الذي يسمى اختصارا (آكت) في إشارة للأحرف الأولى من التوفير السريع لأدوات الوقاية من كوفيد-19.

وقال جوتيريش في تصريحات عبر الإنترنت لاجتماع مجلس تشكل للترويج للبرنامج “نحتاج الآن إلى 35 مليار دولار إضافية لننقل البرنامج من نقطة الانطلاق إلى توسيع النطاق والتأثير… هناك احتياج عاجل وحقيقي لتلك المبالغ.



دون ضخ 15 مليارا في الأشهر الثلاثة المقبلة، اعتبارا من الآن، سنخسر الفرصة السانحة حاليا”.

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