2020/09/10 | 19:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

توقعت وزارة التربية، الخميس، ان يكون بدء العام الدراسي الجديد نهاية تشرين الاول المقبل ومزيج بين الحضور بالمدارس والدروس الالكترونية.

وقال المتحدث باسم التربية حيدر فاروق لـ/المعلومة/ ان وزارة التربية لم تصدر اي قرار رسمي حتى الان بموعد بدء العام الدراسي الجديد واليه الدوام بين الدروس الالكترونية او الحضور في المدارس”.

واضاف ان “هناك اجتماعات مكثفة بين هيئة الراي في وزارة التربية ولجنة التربية النيابية للتباحث حول الامر، مشيرا الى ان “هناك تقارب بالرؤى وسيتم اصدار القرار النهائي قريبا”.

واوضح فاروق انه “من المتوقع ان يكون بدء العام الدراسي نهاية تشرين الاول المقبل او في الثلث الاخير منه على الاقل وهذا ما سيبينه قرار الوزارة قريبا”, لافتا الى ان “الدوام ربما سيكون مزيج بين الحضور في المدارس والدروس الالكترونية مع مراعاة كافة الضوابط والتعليمات الصحية بعدد الطلاب والحضور في الصف والتباعد وغيرها”.انتهى25و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: توقعات ببدء العام الدراسي نهاية تشرين المقبل ومزيج بين الحضور والالكتروني) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: توقعات ببدء العام الدراسي نهاية تشرين المقبل ومزيج بين الحضور والالكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).