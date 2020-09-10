مدرب الزوراء: فترة الـ50 يوماً غير كافية للاعداد

2020/09/10 | 19:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اكد مدرب نادي الزوراء باسم قاسم، ان فترة الـ50 يوماً غير كافية للاعداد للموسم الجديد.

وقال قاسم لـ /المعلومة/ ان “الفريق لم يبدأ حتى اللحظة استعداداته للموسم الجديد وبالتالي لا نعلم كيف سيكون الموسم المقبل”.

واوضح ان “فترة الاعداد تحتاج الى قرابة شهرين او اكثر والخمسون يوماً غير كافية للاعداد، خاصة ان الفريق انتظره استخقاقات كبيرة هذا الموسم”.

يذكر ان الدوري الممتاز سينطلق في الخامس والعشرين من تشرين الاول المقبل.



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