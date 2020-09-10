نائب ينتقد عدم ذكر المذهب في قبول الكلية العسكرية.. ويهاجم المنزعجين!

2020/09/10 | 19:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

عزا نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية، ظافر العاني، الخميس، انزعاج المسؤولين من ذكر المذهب في قبول الكلية العسكرية، لأن القوائم اظهرت حقيقة السياسات الطائفية للنظام السياسي، مبينا إن رئاسات النظام وأركان الدولة ومفاصلها مبنية كلها على اساس هذا التقسيم.

وكتب العاني، تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (10 أيلول 2020) جاء فيها: "انزعاج عدد من المسؤولين من ذكر المذهب في قبول الكلية العسكرية ليس حرصا منهم على المواطنة، وانما لأن القوائم اظهرت حقيقة السياسات الطائفية للنظام السياسي والاجحاف الذي يمارس بدون خجل.



وهم يطالبون بعدم اعلان ذلك مستقبلا لكي يخفوا اداة الجريمة".

وأضاف، إنه "مجرد تمثيل لا أكثر عندما يعلن بعض السياسيين استهجانهم من ذكر المذهب في قبول الكلية العسكرية!! في حين إن رئاسات النظام وأركان الدولة ومفاصلها مبنية كلها على اساس هذا التقسيم".

وتابع العاني، "ولهم أقول: أما ان تواجهوا حقيقة الأمر وتحولوا العراق الى دولة مواطنة بالكامل أو تكفوا من الكذب على الناس".

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