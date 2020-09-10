الكاظمي من مخيم قاديا: حريصون على إعادة جميع النازحين الى مناطقهم

2020/09/10 | 19:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هذا واطلع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على أوضاع النازحين في مخيم قاديا بمحافظة دهوك.

الكاظمي التقى عددا من العوائل النازحة، واستمع الى مشاكلهم ومعاناتهم، كما استمع الى شرح مفصّل قدّمه المسؤولون هناك عن أوضاع النازحين داخل المخيم.



ووعد بتلبية كل المتطلبات التي يحتاجها النازحون، في مخيم قاديا وباقي المخيمات، مؤكدا حرص الحكومة الشديد على العمل الجاد لإعادة جميع النازحين الى مناطقهم، وتوفير الأجواء المناسبة للاستقرار.

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