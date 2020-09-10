صدور حكم بالإعدام بحق ميثم العكيلي المتورط بإرتكاب عمليات خطف وسرقة

2020/09/10 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة جنايات الرصافة، حكما بالإعدام على المجرم ميثم العگيلي عن جريمة خطف مقترنه باستخدام السلاح.

ومن الجدير بالذكر ان المجرم المذكور كان يترأس عصابة مسلحة، ارتكبت العديد من جرائم الخطف والسرقة، بارتداء زي القوات الامنية الرسمية وباستخدام السيارات المصفحة، وقد اعترف بالجرائم المرتكبة من قبله برفقة عدد من افراد عصابته.

وكانت القوات الامنية قد داهمت المزرعة التي يتخذها المجرم المذكور وكراً لعملياته الاجرامية، وأطلقت سراح المخطوفين، وعثرت على عدد من المبرزات الجرمية من الاسلحة والسيارات المصفحة.

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