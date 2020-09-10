2020/09/10 | 19:24 - المصدر: عين العراق

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تحذيرات برلمانية من استبدال الحصة التموينية بـ"النقود"

حذر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب مازن الفيلي، يوم الخميس، من مقترح استبدال الحصة التموينية بمبالغ نقدية لمعالجة مشاكل تلكؤ وغياب المفردات التموينية لاشهر عديدة في المحافظات، مشيراً إلى أن هذا الأمر من شأنه فتح أبواب جديدة للفساد.

وقال الفيلي، إن "مبادلة الحصة التموينية بمبالغ نقدية حل غير مجد، وربما تفتح ابواب فساد جديدة، أو تذهب الأموال إلى غير المستحقين اضافة الى تهديد استقرار السوق المحلي".

وأشار إلى أن لجنته التقت وزير التجارة والكادر المتقدم في الوزارة للاستفسار عن اسباب غياب الحصة التموينية لاشهر عدة، مبيناً أن الوزارة عزت ذلك الى عدم تسلمها أي تخصيصات مالية رغم وجود تعاقدات لاستيراد مواد غذائية لتأمين الحصص التموينية لعموم المحافظات.

واعتبر الفيلي الحصص التموينية العينية حلولا أفضل في الوقت الحالي، وتؤمن قوت شرائح واسعة من المستحقين والمعتاشين على الحصص التموينية، مشددا على ضرورة تحسين مفردات الحصص التموينية ومن مناشئ رصينة تضمن للمواطن الحصول على مفردات غذائية عالية الجودة.

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