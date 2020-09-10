أحمد الفيشاوي: أغنيتى الجديدة تريقة على محمد رمضان

2020/09/10 | 19:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ يستعد الفنان المصري أحمد الفيشاوي، لطرح أغنية جديدة بعنوان “نمبر 2″، الذى انتهى من تسجيلها مؤخرًا، على أن يتم البدء في تصويرها الفترة المقبلة.وقال الفيشاوي لـ”ET بالعربي”إن أغنية “نمبر 2” تعتبر إسقاطًا واضحًا على أغنية “نمبر 1” لمحمد رمضان وتريقة عليه بنسبة 100% وقال إن الأغنية كلماتها جريئة، وقال الفيشاوي أن […]

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