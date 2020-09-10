نائب: رواتب الموظفين والمتقاعدين قد لا تؤمن للأشهر الـ 3 المقبلة.. المالية قدمت مقترحاً لا بديل عنه


نائب: رواتب الموظفين والمتقاعدين قد لا تؤمن للأشهر الـ 3 المقبلة.. المالية قدمت مقترحاً لا بديل عنه
2020/09/10 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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