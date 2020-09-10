2020/09/10 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كيف سيصل لقاح كورونا إلى سكان الأرض؟ 8 آلاف طائرة بمواصفات خاصة !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كيف سيصل لقاح كورونا إلى سكان الأرض؟ 8 آلاف طائرة بمواصفات خاصة !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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