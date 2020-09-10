برشلونة يتلقى عرضًا مغريا لبيع فاتي

2020/09/10 | 19:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]اعترف نادي برشلونة، بوصول عرض من أحد الأندية للتعاقد مع أنسو فاتي، موهبة الفريق الشابة، مقابل 150 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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