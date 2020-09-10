2020/09/10 | 19:35 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفيلي يكشف عن 'رسالة' اراد الكاظمي ايصالها خلال زيارته لدهوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفيلي يكشف عن 'رسالة' اراد الكاظمي ايصالها خلال زيارته لدهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).