الكاظمي: تضحيات الانفال مهّدت لزوال الدكتاتورية

2020/09/10 | 19:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد رئيس مجلس الوزراء مصطف الكاظمي، ان "التضحيات المقدنة في الانفال مهدت لزوال الدكتاورية.وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان :رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، زار مشهداً من مشاهد جريمة الأنفال سيّئة الصيت ووضع إكليلاً من الزهور وقرأ سورة الفاتحة ترحّماً واستذكاراً لضحايا الجريمة النكراء.وبين انه "التقى بجمع من المواطنين من ذوي الضحايا المؤنفلين، واستمع لهم وأكبر فيهم تضحيات ذويهم التي عبّدت الطريق نحو بناء عراق حر ديمقراطي، مثلما مهّدت لزوال الدكتاتورية.شارك إذا أردت

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