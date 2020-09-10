سائرون: تجديد الكاظمي العقود مع شركات اميركية فاشلة خيب امالنا بتنفيذ الاتفاقية الصينية

2020/09/10 | 19:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… ابدى تحالف سائرون، الخميس، تخوفه من عدم تطبيق الاتفاقية العراقية الصينية في ظل الوجود الاميركي وشركاتهم الفاشلة في العراق.وقال النائب عن التحالف صباح العكيلي لـ/المعلومة/ ان “الجميع استبشر خيرا بالاتفاقية العراقية الصينية للنهوض بالبلاد وانشاء البنى التحتية والاستثمار والنهوض بالبلاد”.واضاف انه “بعد جلسة البرلمان للتصويت على خروج القوات الاميركية من البلاد وتمرير […]

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