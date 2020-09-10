ماكرون يدعو إلى سياسة أوروبية موحدة وصارمة ضد أنقرة

2020/09/10 | 19:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن الدول الأوروبية ستحاول العمل على التوصل إلى سياسية موحدة حول تركيا، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ نهج صارم ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ظل تصاعد التوتر شرقي البحر المتوسط.وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحفي بمدينة أجاكسيو في جزيرة كورسيكا جنوبي البلاد، أنه “سيتم العمل […]

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