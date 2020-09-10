2020/09/10 | 19:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلنت صحة محافظة نينوى عن اصابة مدير عام بلدية المحافظة بفايروس كورونا وقال مسؤول ملف فايروس كورونا الدكتور محمد اسماعيل للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان المهندس راضون الشهواني مدير بلدية نينوى اصيب بفايروس كورونا ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة مدير عام بلدية نينوى بفايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة مدير عام بلدية نينوى بفايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).