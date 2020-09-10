الحكيم يدعو وزارة الاسكان والاعمار الى تطوير البنى التحتية والشروع بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية

2020/09/10 | 19:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ دعا رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم وزارة الاسكان والاعمار الى تطوير البنى التحتية والشروع بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية.وذكر بيان لمكتب الحكيم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان الحكيم التقى وزيرة الاعمار والاسكان نازلين محمد ، واكد ضرورة تجاوز التعقيدات الادارية في استكمال المشاريع المتلكئة ، كمشاريع المياه التي يتقدمها مشروع ماء البصرة لملامسته حياة المواطنين ،كما طالب تطوير البنى التحتية والشروع بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية ، كبناء المساكن واطئة الكلفة للقضاء على ازمة السكن وتحديث التصاميم الاساسية للمدن واستحداث اخرى.وشدد الحكيم على اهمية ان تحظى مشاريع الطرق والجسور و الطرق الحولية بالاولوية للحد من الزخم المروري في مراكز المدن.واستمع الحكيم الى رؤية الوزيرة في تجاوز الروتين الاداري لتحقيق انجاز ملموس للمواطن من خلال افتتاح (١٢) طريقا استراتيجيا خلال الفترة القادمة ضمن خطط الوزارة ./انتهى9

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