متظاهرون يقطعون شوارع في الحلة بحرق الإطارات

2020/09/10 | 19:58 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/اقدم متظاهرون مساء اليوم الخميس على قطع الشوارع المؤدية إلى مبنى المحافظة بحرق الاطارات مطالبين بإقالة محافظ وكالة حسن منديل وإقالة مدير عام صحة بابل وكالة الدكتور محمد الجعيفري.وقال المتظاهر سجاد كاظم" أن المتظاهرين أعلنوا رفضهم التام الوعود بإقالة محافظ بابل وكالة حسن منديل ومدير الصحة الدكتور محمد الجعيفري.واضاف أن المحافظة تعاني من تراجع كبير في الخدمات وتراجع في البنى التحتية وارتفاع نسبة الوفيات بكورونا مشيرا إلى أن لا تراجع عن التظاهرات"./انتهى

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