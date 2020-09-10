العراق: الكاظمي يتفقد منفذ ابراهيم الخليل في زاخو بمحافظة دهوك

2020/09/10 | 19:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس وزراء العراقد مصطفى الكاظمي اليوم الخميس الى منفذ ابراهيم الخليل في زاخو بمحافظة دهوك....

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