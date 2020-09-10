ابعاد ودوافع الانسحاب الامريكي الجزئي من العراق

2020/09/10 | 19:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا قرر ترامب سحب عدد من قواته العسكرية في العراق الان؟ هل لحاجة انتخابية أم بسبب تصاعد ضربات المقاومة؟...

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