الكاظمي: نعمل على حل المشكلة الأمنية في سنجار

2020/09/10 | 19:58 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي متحدثا لكوردستان24

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