2020/09/10 | 19:59 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محامي الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم السابق نزار احمد: انه لايوجد نص قانوني صريح في القوانين والانظمة واللوائح ذات الصلة يمنع السياسي من الترشيح في انتخابات الاتحادات الوطنية ولكن بالنسبة لموضوع عدنان درجال فالوضع مختلف كليا حيث يشغل عدنان درجال منصب وزير الشباب والرياضة وبما ان هناك عدد كبير من اعضاء الاتحاد (الهيئة العامة)

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل ستمنع تضارب المصالح درجال ( الوزير ) من الترشيح لرئاسة اتحاد الكرة؟ first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل ستمنع تضارب المصالح درجال ( الوزير ) من الترشيح لرئاسة اتحاد الكرة؟) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل ستمنع تضارب المصالح درجال ( الوزير ) من الترشيح لرئاسة اتحاد الكرة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).