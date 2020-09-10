“بشائر الخلاص”… الكشف عن “نسب مميزة” للشفاء من كورونا في العراق.. بدء استخدام “العلاج الروسي”!

2020/09/10 | 20:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تحدثت وزارة الصحة العراقية، الخميس (10 أيلول 2020)، عن تقدم بملف لقاح كورونا، مبينة أن معدل التعافي وصل الى 76.8% وهي أعلى من المعدل العالمي والسبب الرئيس هو استخدام العلاجات المعتمدة عالمياً.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة د.



سيف البدر في مقابلة متلفزة إن “فيروس كورونا مستجد والمعلومات بشأنه ما زالت محدودة وكل يوم تظهر معلومات جديدة”، مبينا أن “العراق ليس بمعزل عما يحدث من تطورات بشأن الفيروس والتعامل معه في العالم والبلدان المجاورة”.

وأضاف، أن “جائحة كورونا ما زالت خطيرة وهناك تذبذب في معدلات الإصابة في العراق ولا سبيل حالي للوقاية من الفيروس غير الوقاية الشخصية عبر التعقيم وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي”، مشيرا الى أن “العراق متواصل مع جميع الدول التي ترعى مشاريع إنتاج لقاح كورونا ومن بينها روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة ولم يتم حتى الآن اعتماد لقاح نهائي”.

وتابع البدر “الأمل موجود بأن الفترة القريبة المقبلة ستشهد تقدماً بهذا الإطار والعراق لن يعتمد أي لقاح الا في حال اعتماد من منظمة الصحة العالمية، وحجزنا كمية كافية مبدئياً لتلقيح الفئات الحرجة الأكثر حاجة للقاح”، لافتا الى أن “معدل التعافي وصل الى 76.8% وهي أعلى من المعدل العالمي والسبب الرئيس هو استخدام العلاجات المعتمدة عالمياً ومن بينها العلاج الروسي والعلاجات المباشرة والعلاجات المساعدة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 4597 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و82 وفاة جديدة، مقابل 3824 حالة شفاء من الفيروس.

وبحسب الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا، أجرت وزارة الصحة اليوم، 23479 فحصا مختبريا، وبذلك يكون مجموع الفحوصات الكلي 1840913.

وجاءت العاصمة بغداد في المرتبة الأولى بعدد الاصابات الجديدة المؤكدة، تلتها محافظة الديوانية، ثم محافظة البصرة.

ومع الموقف الوبائي لليوم الخميس، بلغ مجموع الاصابات بالفيروس 278418، والحالات التي تحت العلاج 56787، وعدد الراقدين في العناية المركزة 542، واعداد المتوفين 7814.

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