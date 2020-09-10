2020/09/10 | 20:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأصدرت محكمة جنايات الرصافة، الخميس، حكمًا بالإعدام ضد زعيم عصابة نفذ عمليات خطف وسرقة بزي قوات أمنية وسيارات مصفحة.

وذكر المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى في بيان، 10 أيلول/سبتمبر، أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكمًا بالإعدام على المجرم ميثم العگيلي عن جريمة خطف مقترنه باستخدام السلاح".

وأضاف البيان، أن "المجرم المذكور يترأس عصابة مسلحة ارتكبت العديد من جرائم الخطف والسرقة بارتداء زي القوات الأمنية الرسمية وباستخدام السيارات المصفحة، وقد اعترف بالجرائم المرتكبة من قبله رفقة عدد من أفراد عصابته".

وأوضح البيان، أن "القوات الأمنية داهمت المزرعة التي يتخذها المجرم المذكور وكرًا لعملياته الإجرامية وأطلقت سراح المخطوفين وعثرت على عدد من المبرزات الجرمية من الأسلحة والسيارات المصفحة".

اقرأ/ي أيضًا:

الإعدام والمؤبد لأربعة "دواعش"..



أحدهم إيزيدي شارك بـ"إبادة" قومه وسبي نسائهم

ما هو تأثير "التسويات السياسية" على القضاء؟..



من مشعان الجبوري إلى الهاشمي!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفذ جرائمه بسيارات مصفحة وزي عسكري.. حكم بالإعدام ضد "العكيلي") نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفذ جرائمه بسيارات مصفحة وزي عسكري.. حكم بالإعدام ضد "العكيلي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).