خلاطي: إجراء واحد لخفض إصابات كورونا في العراق الى أقل من ألف

2020/09/10 | 20:08 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} قال عضو خلية الأزمة النيابية، حسن خلاطي، ان إجراءً واحداً كفيلاً لخفض عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق.





وقال خلاطي في مداخلة خلال جلسة البرلمان اليوم، ان "عدد الاصابات بكورونا وارتفاعها يشكل قلقاً ولدينا حاليا توازن بين الاصالابت والشفاء وهو توازن قلق ونحتاج لخفضها".

وبين ان "دول الجوار عندما وصلت لهذه المرحلة استطاعت خفض الاصابات بقضية واحدة" مبينا ان "حظر التجوال لن يؤثر ولا فائدة منه كون الاصابات وصلت لحالة التفشي ولكن الحد منها هو التزام ذاتي وطوعي من المواطنين"

ودعا خلاطي "الوزارات الى تنفيذ اجراءات التباعد والالتزام بالوقاية حتى تكون ثقافة عامة وبذلك ممكن خفض الاعداد الى أقل من الف إصابة".

يشار الى ان وزارة الصحة تسجيل منذ أيام أكثر من 4 الآف حالة إصابة يومية في العراق ليرتفع مجموعها الى أكثر من 278 ألف إصابة بينها 213 ألف حالة شفاء و7814 حالة وفاة حتى اليوم الخميس.

عمار المسعودي

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