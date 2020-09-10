أول رد عراقي على موقف الجامعة العربية من القصف التركي

2020/09/10 | 20:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد:الفرات نيوز} ردت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الخميس، على بيان اللجنة الوزارية العربية بشأن التدخل التركي في العراق.





وقال عضو اللجنة عامر فائز {للفرات نيوز} ان" اللجنة الوزارية العربية كبقية اللجان في جامعة الدول العربية مجرد منصة لالقاء الخطابات والشجب والاستنكار".

واضاف" كما ليس لديها اي تاثير عملي على واقع الساحتي العربية والدولية"، واصفاً اياها بـ"منصة للخطابات لا اكثر ولا اقل".

واشار فائز الى ان" الخارجية النيابية طالبت الحكومة بتدويل قضية التدخل التركي على اعتباره احتلال للاراضي العراقية؛ لكن خطوات الحكومة بطيئة ولن تستجيب بالسرعة المطلوبة".

واعلنت اللجنة العربيّة الوزاريّة المعنيّة بمُتابَعة التدخّلات التركيّة في الشُؤُون الداخليّة العربيّة في ختام اجتماعهاً، اليوم الخميس، برئاسة جمهوريّة مصر العربيّة، وعضوية كلّ من العراق، والسعوديّة، والإمارات، والأردن، والأمانة العامّة لجامعة الدول العربيّة.



عدم شرعية التواجد العسكري التركي في العراق.

وطالب بيان اللجنة، النظام التركيّ بالكفّ الفوريّ عن انتهاك الحقوق المائيّة للعراق وسوريا عبر ما تقوم به من بناء السُدُود على منابع نهري دجلة والفرات"، مختتماً" بتضامن اللجنة مع الدول العربيّة كافة المُتضرّرة من التدخّلات التركيّة، ودعمها للإجراءات كافة التي تتخذها لمُواجَهة تلك السياسات العدوانيّة.

وفاء الفتلاوي

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