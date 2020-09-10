عراقيون: 150 مقترحا برلمانيا ترفضه الحكومة.. ويكشف السبب

2020/09/10 | 20:09 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} كشف تحالف عراقيون، الخميس، عن تقديم 150 مقترحاً برلمانياً الى الحكومة "جميعها رفضت".





وقال النائب عن التحالف حسين عرب {للفرات نيوز} انه" لدينا 150 مقترحا برلمانياً يخص الشعب والعوائل الفقيرة منها زيادة رواتب الحماية الاجتماعية"، مشيرا الى" رفضها جميعاً من قبل الحكومة لاحتوائها على جنبة مالية".

واضاف ان" جميع مشاريع القوانين ترسل من الحكومة ومجلس النواب غير معني بنوعها، هو فقط يقوم بتشريعها او التعديل عليها".

فيما اشار عرب الى" رغبة اعضاء البرلمان بتشريع قوانين تلامس الواقع الاقتصادي والصناعي والاستثماري وتحسين موارد الدولة؛ لكن الحكومة تقوم بطعن اي قانون يشرع داخل البرلمان وفيه جنبة مالية".

واختتم النائب عن تحالف عراقيون حديثه بالقول" لا يحق للبرلمان سن اي قانون غير مرسل من قبل الحكومة".

واستأنف مجلس النواب جلسته الاولى من السنة التشريعية الثالثة، السبت 5 أيلول 2020، بعد انتهاء عطلته الشتريعية.

وفاء الفتلاوي

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